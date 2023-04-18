В Соликамске открылась ярмарка «Икра и рыба Камчатская». На этот раз прикамцам предлагают более 35 разновидностей рыбы, морепродуктов, и конечно, настоящую красную икру. Среди дальневосточных деликатесов — белорыбица, тунец, палтус, нерка, белуга, кижуч, а также совершенно эксклюзивный продукт — царица лососевых – знаменитая чавыча. Слабосоленая, горячего и холодного копчения, рыба полезна, содержит минералы и витамины, омега-3, омега-6, фолиевую кислоту. По словам организаторов, продукцию с Дальнего Востока доставляют самолетом в охлаждённом виде. Соответственно, сохранены все полезные вещества. Гурманы оценят выразительный вкус копчёной рыбы, приготовленной на опилках яблони, вишни и груши. Можно не бояться покупать рыбу впрок, и заморозить самостоятельно. Размораживать можно по необходимости - рыба не потеряет своих полезных и вкусовых качеств. Приобрести дальневосточные деликатесы “Икра и рыба Камчатская» в Соликамске можно возле Центрального универмага с 17 по 22 апреля включительно.