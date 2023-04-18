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В Перми составили портрет среднестатистического безбилетника →
В Кировском районе Перми 19 апреля откроются городские ярмарки
Кроме того, на ярмарке на улице Ласьвинская будут представлены товары с символикой «Пермь-300»: значки, подставки для телефона, статуэтки, часы, брелоки, линейки, а также многослойные раскраски с достопримечательностями Перми.
Торговые шатры будут работать с 11:00 до 19:00 до 21 апреля.
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