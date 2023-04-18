"Как по минному полю". Когда отремонтируют участок Бродовского тракта в Перми?

Водители жалуются на состояние одного из участков Бродовского тракта в Перми. На единственной трассе, ведущей в микрорайон Голый Мыс, дорожники больше недели назад отфрезеровали асфальт, чтобы заделать ямы, но воз и ныне там, стало еще хуже. Как не крути руль, избежать выбоины на этом участке дороги вряд ли удастся. По Бродовскому тракту Рустаму Назимову приходится ездить 2-3 раза в день, и каждый раз есть реальный шанс остаться без колеса.Рустам Назимов: "Тут не то, что по минному полю, тут как школа экстремального вождения. Колеса протыкаются, подвеска убивается. Машины груженые, очень плохая дорога. Неделя 100% такая плохая дорога здесь уже. Надо по идее снимать и на следующий день уже делать, а так они чего-то приезжают, делают, а толку никакого".С тех пор как сошел снег, с боковыми пробоями на шинах Александр сталкивается ежедневно. Далеко не все удается починить, да и сам ремонт - удовольствие не из дешевых.Александр Бояндин, сотрудник шиномонтажа: "Низкопрофильная резина, диски частенько бывают мнутся и сложные ремонты. На низком профиле по два пробоя бывает. В основном от 1000-1500 идет".О неровной дороге водителей, конечно, предупреждают, даже установили знак — ограничение скорости в 20 километров в час. Правда, по словам местных водителей, временный знак на этом участке впору уже заменить на стационарный.Подготовку к ямочному ремонту, по словам местных жителей, сделали больше недели назад. Количество отремонтированных ям исчисляется пока единицами. Сейчас же готовятся к продолжению работ и во всем винят низкие температуры.Как рассказали в политехническом университете, государственный стандарт на ямочный ремонт в России введен еще в 2017 году. Здесь регламентируется каждый дефект и способы его устранения. Для большинства улиц Перми отфрезерованные выбоины не могут стоять без ремонта больше пяти суток. Но особое внимание уделяется производству работ.Кирилл Тюрюханов, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Строительного факультета ПНИПУ: "Здесь очень важна сама технология устранения данного дефекта. То есть это ровные кромки, это обеспыливание под высоким давлением, это, возможно, даже механическая какая-то очистка и все-таки это пропиточный материал, который будет обеспечивать сцепление нового материала непосредственно с автомобильной дорогой".На Бакинституте уже приступили к сплошному фрезерованию. Новое покрытие должно устранить колейность. Похожие работы когда-нибудь обещают и на Бродовском тракте, правда, для начала надо закончить ямочный ремонт.