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"Как по минному полю". Когда отремонтируют участок Бродовского тракта в Перми? →
Школьников и студентов приглашают поучаствовать в конкурсе "Наша Победа"
Цели конкурса - сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героического прошлого народа, а также воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины.
Конкурс проводится в 3-х номинациях:
- Семейная династия на службе Отечеству – предоставляется работа (эссе,
рассказ - в печатном виде в формате Word, фото и тд.)
-Моя семья в истории трудовой славы родного края - предоставляется
работа (эссе, рассказ - в печатном виде в формате Word, фото и тд.).
- Стенгазета ко дню Победы - предоставляется фото стенгазеты, возможно коллективное участие.
Объявление и награждение победителей конкурса пройдет с 16 по 19 мая 2023 г.
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