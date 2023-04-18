Школьников и студентов приглашают поучаствовать в конкурсе "Наша Победа"

Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю в период с 18 апреля по 19 мая проводит конкурс, посвященный празднованию 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне «Наша Победа». В конкурсе могут участвовать учащиеся школ, студенты СУЗов и ВУЗов.Цели конкурса - сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героического прошлого народа, а также воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины.Конкурс проводится в 3-х номинациях:- Семейная династия на службе Отечеству – предоставляется работа (эссе,рассказ - в печатном виде в формате Word, фото и тд.)-Моя семья в истории трудовой славы родного края - предоставляетсяработа (эссе, рассказ - в печатном виде в формате Word, фото и тд.).- Стенгазета ко дню Победы - предоставляется фото стенгазеты, возможно коллективное участие.Объявление и награждение победителей конкурса пройдет с 16 по 19 мая 2023 г.