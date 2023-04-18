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В Березниках изъята крупная партия наркотиков
В ходе обыска по месту жительства злоумышленника была обнаружена сумка, в которой находились полимерный пакет с порошкообразным веществом желтого цвета, 2 коробки с пакетиками зип-лок, весы, ложка, 105 рулонов черной изоленты, магниты. Вес изъятого вещества составил 560 граммов.
После этого на другом адресе по месту прописки мужчины дома сотрудники полиции обнаружили ещё одну сумку, в которой находились полимерный пакет с порошкообразным веществом желтого цвета и контейнер с порошкообразным веществом желтого цвета. Вес изъятого вещества составил 1990 граммов.
"Согласно заключению эксперта данное вещество является наркотическим средством – мефедрон, в общей сложности из незаконного оборота изъято более 2,5 кг синтетики. Подозреваемый заключен под стражу. Следственным органом отдела МВД России по Березниковскому городскому округу возбуждены уголовные дела по фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. За совершение особо тяжкого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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