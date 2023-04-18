В зону СВО отправляют очередной гуманитарный груз
В составе груза продукты питания, средства личной гигиены, лекарства, три мотоцикла, антидроновое ружье, генераторы, тепловизоры, рации, приборы ночного видения, автозапчасти, газовые баллоны, маскировочные сети и сетку-рабицу, а также индивидуальные посылки для бойцов.
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