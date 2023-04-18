В поселке Верхний Будым сгорела заброшенная школа

В поселке Верхний Будым Гайнского округа сгорело заброшенное с 2010 года здание школы. В ожидании пожарных, чья часть расположена в соседнем населенном пункте, местные жители вооружились лопатами, опасаясь, что огонь перекинется на их дома. Фотографии пожара местные жители опубликовали в соцсетях, по их словам, причиной стал костер у ближайшей пилорамы.Алевтина Остапова, жительница п. Верхний Будым Гайнского округа по телефону рассказала о происшествии: "Забежала женщина одна и сказала, вроде там пожар. Я говорю: «Это наверное от лесопилки дым просто идет, там жгут мусор", вышла посмотреть - действительно огонь шел из-под крыши школы. Есть у нас, конечно, в поселке ответственные за пожары, пожарный водоем у нас тоже есть. А пожарная машина у нас находится только в 25 километрах, но быстро приехали, дорога, видимо, ничего была. Здание было очень большим, вроде там 400 кв. метров. Огонь был очень большой страшный, ветер тем более очень сильный. И естественно жители близлежащих домов испугались, что огонь может перекинуться на их дома, и буквально в огородах стояли с лопатами, чтобы если что можно было сразу землей потушить любой перекинувшийся огонечек. Ну и вода, конечно, поблизости в ведрах заготовлена была. У владельца лесопилки тоже своя машина была с цистерной - набирали воду и тушили совместно всё. Все-таки нельзя было так близко жечь мусор".