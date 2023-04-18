Генеральная уборка в Перми продлится до конца апреля

Несколько тысяч человек по всей Перми вышли в этом году на общегородской субботник. Для миллионного города это может показаться скромным количеством, но многие трудовые коллективы начали прибираться еще неделю назад. А другие присоединятся в ближайшее время. До конца апреля будет длиться генеральная уборка. А пока усилия были сконцентрированы в долинах малых рек.На общегородском субботнике Денис Самойлов по зову сердца. Чистый берег реки Данилиха возле дома для мужчины — возможность безопасно гулять с собакой.Денис Самойлов: "У меня джек-рассел, и он каждый раз как пылесосом собирает весь мусор. Поэтому, чтобы здесь было комфортно гулять, решил сегодня выйти. Это такой мой личный вклад — как можно преобразовать это место, где живешь".Традиционно на большой весенней приборке работают представители городской администрации. Во главе с мэром Перми Алексеем Дёмкиным убирают долины малых рек. От накопившегося за зиму бытового мусора чистят берег и русло Данилихи.Такие «подснежники» - самый частый мусор, который приходится доставать после зимы из воды. За пару часов в реке у дома на Голева, 2 выловлено несколько десятков шин.Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Это опасный токсичный отход. В реках он быть не должен, мы их собираем и отправляем на переработку".А это уже долина Егошихи на Средней Дамбе — из воды участники субботника достают бутылки, обувь, мебель и старые доски.Алексей Грибанов, заместитель главы администрации города Перми: "Мы в прошлом году здесь убирали, значительно чище стало, но, тем не менее, мешков достаточно много собрали".Рядом — уборка газона граблями. Собрано несколько десятков мешков со старой листвой.Андрей Огневенков: "Убрали большую площадь, если смотреть с самого верха. Сейчас мусор оставим здесь, сложим в мешочки".Для многих пермяков — это уже не первый общегородской субботник. Спустя годы мусора в долинах рек становится меньше, говорит Светлана Баяндина.Светлана Баяндина: "Занимаемся этим каждый год для того, чтобы помочь городу стать чище. Встречам весну!"Общегородской субботник в Перми собрал несколько тысяч человек. В порядок приведены парки, скверы, дворы. Участие приняли сотрудники администраций, предприятий, больниц, учебных заведений.К общегородскому субботнику присоединяются и предприятия, и ТОСы. Итог работы жителей дома по Грузинской, 3 — несколько десятков мешков с мусором.Что же касается комплексной уборки города, она началась еще задолго до субботника. По поручению главы Перми подрядчики помыли остановки, почистили бордюрные камни, ограждения, очистили от пыли улицы.Работы продолжатся до конца апреля. Полностью привести Пермь в порядок должны к майским праздникам.