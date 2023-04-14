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В Перми подводят итоги регионального этапа конкурса «Учитель года – 2023»
Конкурсные испытания в краевой столице прошли 56 педагогов из 17 территорий. Помимо дополнительных номинаций— «Учитель родного языка» и «Первый учитель» - в программе родительские собрания, диалоги о важном с учениками.
Абсолютный победитель представит регион на всероссийском конкурсе, финал которого пройдет в октябре в Москве.
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