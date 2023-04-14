В год 300-летия в Перми распустятся сотни тысяч цветов

Пермь готовится к озеленительной кампании. Сегодня своего выхода в свет ждут около 600 тысяч саженцев. И это только цветы. Стрижку для петунии ампельной под горшок, точнее под кашпо, Юлия Гордеева делает для того, чтобы цветок был пышным, густым и правильной формы.И таких подвесных горшочков для вертикального озеленения в этих теплицах десятки. А на земле без преувеличения большая часть всех городских цветов – почти 600 тысяч саженцев ждут своего выхода на свет. А всего их будет - 800 тысяч однолетников. Это больше, чем обычно.В этом году озеленительная кампания в краевой столице стартует уже в начале мая. Поэтому специалисты департамента дорог и благоустройства администрации Перми выехали в питомник растений, чтобы проверить, как идёт процесс выращивания рассады для цветочного оформления города к 300-летию.Ольга Яковлева, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми: "К 300-летию Перми мы начали готовиться ещё в декабре. Применяться будут цветочные культуры, которые непосредственно цветут, а также декоративно-лиственные, будут использованы ампельные растения".Также для приумножения и сохранения «зелёного фонда» городские власти в 2022 году на базе «ГорЗеленСтроя» создали муниципальный питомник растений. Всего прошлой осенью здесь было высажено 3 тысячи деревьев. Проектная мощность составляет 15 тысяч. Это липы, тополя, клёны, лиственницы, яблони. Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Перезимовали они хорошо, сейчас проводятся работы по их подготовке к вегетационному периоду. Это значит, что будет проведена формовочная обрезка, чтобы создать красивую ажурную крону, будет подготовлена почва".Эти деревья появятся на улицах города только в следующем году, а вот петунии, бегонии, кохии, дихондры и другие однолетние растения постепенно начнут украшать город, начиная с 9 мая, и уже к 12 июня предстанут во всей красе.