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В Перми начались репетиции Парада Победы. Видео
Следующий этап – репетиции на Октябрьской площади, где и состоится парад. Они пройдут 4 мая с 20:00 до 23:00, 6 и 7 мая с 11:00 до 15:00, на время репетиций дорожное движение в районе площади будет ограничено. Во время репетиций на открытых площадках организаторам, участникам и режиссёрам предстоит соединить воедино все части парада: театрализованный пролог, построение военнослужащих, проезд военной техники.
9 мая состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона, которое начнётся на Октябрьской площади в 10:00. Пермяки и гости города смогут увидеть самое большое число единиц военной спецтехники за всю историю празднования. Следом за колонной будет следовать «Бессмертный полк».
Главная сцена, где пройдут концертные выступления, тематические мероприятия в День Победы, будет организована на площади перед Театром-Театром. Вокруг монумента «Единство фронта и тыла» будут работать интерактивные площадки.
По традиции, праздничный день завершится 10-минутным салютом. Его запуск будет произведен в 23:00 на территории городского пляжа.
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