В Перми задержаны подозреваемые в разбойном нападении

В Перми оперативники задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении в центре города. Преступление было совершено на парковке ТРК "Семья" и зафиксировано камерами видеонаблюдения.Установлено, что двое фигурантов выследили потерпевшего у банкомата, когда он снял 70 тысяч рублей. На выходе они передали двоим подельникам приметы потенциальной жертвы, которые впоследствии сели в автомобиль 44-летнего мужчины и, угрожая ножом, потребовали передать им денежные средства. Для убедительности злоумышленники нанесли несколько резанных ран потерпевшему, однако вместо передачи наличных гражданин начал движение, сигналя клаксоном, тем самым привлек внимание прохожих. Неравнодушные пермяки попытались задержать злоумышленников, но фигурантам удалось скрыться, при этом, так и не завладев деньгами."Сыщики детально восстановили хронологию событий, изучили все имеющиеся улики. Благодаря профессиональной и слаженной работе оперативников уголовного розыска краевого, городского и районного МВД установлены и задержаны четверо подозреваемых в дерзком разбойном нападении. Ими оказались жители поселков Сылва и Новые Ляды в возрасте от 20 до 30 лет. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, на время следствия фигуранты изолированы от общества. Полицейские полагают, что данные люди могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Сотрудники полиции устанавливают личности граждан, которые помогли пресечь вооруженное нападение на потерпевшего. Благодаря смелости и неравнодушию прохожих удалось минимизировать последствия тяжкого преступления. Всех участников инцидента просят обратиться по тел.: 246-83-77.