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Прямая линия с депутатами. Председатель гордумы Дмитрий Малютин ответил на вопросы жителей
Татьяна Постникова, председатель совета дома Одоевского, 29: "Стоимость на выполнение этих работ жители финансово бы не потянули".
Можно ли отремонтировать двор за счет бюджетных денег по депутатской программе благоустройства — с таким вопросом Татьяна Постникова сегодня обратилась на прямую линию к депутату своего округа Дмитрию Малютину.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Необходимо сделать общее собрание жильцов, проголосовать за организацию такой дорожки. Далее необходимо обратиться в администрацию Индустриального района. До 15 мая мы подскажем, какой пакет документов нужно собрать и порядок действий для того, чтобы войти в программу".
Сезон располагает — снег сошел и видны все недостатки. Поэтому и большинство вопросов о благоустройстве. Например, улица Левченко, здесь тротуар закидали щебнем и на этом ремонт как бы закончили.
Параллельно отвечая на звонки телефонные, Дмитрий Малютин еще и ведет прямую линию у себя на страничке во ВКонтакте. Здесь пользователи сети так же могут задавать вопросы или направлять предложения.
Еще один из интернет-вопросов был посвящен ремонту пешеходной части центральных улиц Ленина и Сибирской.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "К 12 июня будут полностью работы завершены по укладке тротуарной плитки".
За час удалось ответить на 12 вопросов. Заявители получили вполне конкретную информацию и сроки.
Cледующей отвечать на звонки городского call-центра будет вице-спикер Думы. 4 мая с Натальей Мельник можно будет связаться по номеру 2-059-059.
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