Сотрудники краевой администрации устроили генеральную уборку на берегу Камы

Сотрудники министерств, инспекций, краевой администрации устроили генеральную уборку на берегу Камы. Более ста человек получили грабли, лопаты, каждому определили фронт работ. А потрудиться пришлось серьёзно - по весне на речном берегу скопилось немало мусора. В итоге набралось более двухсот мешков, собранных на территории протяжённостью примерно в один километр.Глава региона Дмитрий Махонин также присоединился к субботнику, приняв участие в наведении порядка. Это мероприятие стало частью всероссийской акции «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология». Также это один из этапов большой работы, которая ведётся по всему краю. В Перми и других населённых пунктах жители прибираются в парках, скверах, на берегах рек, у себя во дворах.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хочется, чтобы это место было удобным и комфортным для людей, и конечно же, самое первое, с чего мы должны начать в части создания комфорта - это чистота. Поэтому в очередной раз большая просьба, конечно же, всем жителям - бережней относиться к природе, к месту, где мы проживаем".