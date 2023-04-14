Сотрудники краевой администрации устроили генеральную уборку на берегу Камы

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Глава региона Дмитрий Махонин также присоединился к субботнику, приняв участие в наведении порядка. Это мероприятие стало частью всероссийской акции «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология». Также это один из этапов большой работы, которая ведётся по всему краю. В Перми и других населённых пунктах жители прибираются в парках, скверах, на берегах рек, у себя во дворах.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хочется, чтобы это место было удобным и комфортным для людей, и конечно же, самое первое, с чего мы должны начать в части создания комфорта - это чистота. Поэтому в очередной раз большая просьба, конечно же, всем жителям - бережней относиться к природе, к месту, где мы проживаем".
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