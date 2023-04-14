В Перми борются с продажей вейпов несовершеннолетним

После принятия закона о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним в Перми прошли рейды по торговым точкам. Первый вывод - о запрете слышали далеко не все. Что, впрочем, не освобождает от ответственности. В свои 16 Лена впервые приобретает и алкогольный коктейль, и электронную сигарету. Но тут, в небольшом магазине на улице Куйбышева, контрольная закупка, прошла на ура.Елена: "Паспорт не спрашивали, я просто зашла, сказала, что мне нужно, и все".Уже при появлении полиции продавец делится своим пониманием ситуации.Продавец: "Когда такие «лоси» заходят, по ним не определишь, взрослый и взрослый".Впрочем, избежать ответственности такая логика точно не поможет. В законе правила продажи алкоголя и никотиносодержащих веществ прописаны четко.Сотрудник ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "У продавца полномочия и должностные обязанности убедиться в возрасте и не допустить алкоголь и никотиносодержащую продукцию для несовершеннолетних".Рейд, организованный членами Молодежного парламента Пермского края, направлен на проверку действующего законодательства, по которому несовершеннолетним запрещено продавать только «никотиновые парилки». После этого стали известны изменения в федеральное законодательство.Со своим рейдом молодые парламентарии Пермского края поддержали общефедеральный тренд. 11 апреля старшие коллеги из Государственной думы приняли закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним, после которого посещение таких магазинов подростками вообще становится бессмысленным.О вреде вейпов и электронных сигарет говорят уже на пленарном заседании Молодежного парламента. Работа полиции здесь тесно связана с инициативами общественников. Только за прошлый год, благодаря таким контрольным закупкам, как организовали члены Молодежного парламента, был составлен 61 протокол об административных правонарушениях.Татьяна Кандакова, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Во взаимодействии с общественностью мы выявляем подобные факты, именно инициативные граждане, общественные организации, молодежь включается в эту историю, и это очень здорово, что мы не равнодушны в Пермском крае к здоровью наших детей".Вот и с принятием федерального закона работа по выявлению фактов незаконной продажи вейпов и электронных сигарет не закончится, а перейдет, скорее, на новый уровень. И члены Молодежного парламента при Законодательном собрании готовы принять участие в этих мероприятиях.Арсений Коротовских, председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края: "Проблема существует, но очень важно, что все вместе мы ее готовы решать. И я уверен, что мы сможем много сделать для решения этой ситуации в Пермском крае".Что же до магазина на улице Куйбышева - избежать наказания продавцу вряд ли получится. А учитывая, что нарушение это повторное, ответственность может быть вплоть до уголовной.