Штрафы за борщевик могут вырасти

Губернатор Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент законопроект, который предполагает повышение штрафов за некачественную борьбу с борщевиком. Так, штрафы для граждан могут составить от двух до пяти тысяч, должностным лицам придётся заплатить от 20 до 50 тысяч, юрлицам— от 150 тысяч до одного миллиона рублей.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующие штрафы не соизмеримы с тем ущербом, который наносит или может нанести борщевик Сосновского. Более того, землевладельцы не принимают должных мер по обработке обширных участков, занятых борщевиком. Дело в том, что стоимость обработки участка намного выше санкции, предусмотренной законодательством, говорится в документе.