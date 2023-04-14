Штрафы за борщевик могут вырасти
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующие штрафы не соизмеримы с тем ущербом, который наносит или может нанести борщевик Сосновского. Более того, землевладельцы не принимают должных мер по обработке обширных участков, занятых борщевиком. Дело в том, что стоимость обработки участка намного выше санкции, предусмотренной законодательством, говорится в документе.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.04.2023
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