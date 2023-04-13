В Перми утвержден порядок организации и приёмки работ по озеленению территорий

В Перми утверждён порядок, регулирующий работы по озеленению общегородских территорий. Документ определяет порядок организации и приёмки работ по озеленению территорий общего пользования города, а также содержание вновь высаженных зелёных насаждений, правила высадки деревьев и кустарников юридическими и физическими лицами.Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов озеленения общего пользования работы выполняются в соответствии с проектной документацией, утвержденной муниципальным заказчиком. В случае частичной (дополнительной) высадки зелёных насаждений эти работы согласовываются с управлением по экологии и природопользованию администрации Перми. Новый Порядок также регулирует выполнение подрядными организациями мероприятий, обеспечивающих приживаемость саженцев, после приёмки объектов.Кроме того, новым Порядком регулируется организация содержания зелёных насаждений. Оно должно осуществляться собственниками или другими владельцами озеленённых территорий. Также Порядок определяет обязанности лиц, на которых возложено содержание зелёных насаждений, а именно, обеспечение полной сохранности и осуществление квалифицированного ухода за зелеными насаждениями.За снос, пересадку, обрезку зелёных насаждений без согласования, а также за их повреждение предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством. Порядком также определены сроки приёмки работ по озеленению и требования при приёмке посадок деревьев и кустарников. В частности, соответствие ассортимента, качества посадочного материала и грунта, размещения посадок согласно проектному решению.Кроме того, утверждён ассортимент деревьев и кустарников, рекомендуемый для городского озеленения. Он включает 84 наименования. Например, ель колючая, лиственница европейская, туя западная, груша уссурийская, клен Гиннала, рябина обыкновенная, яблоня лесная, различные сорта можжевельника и гортензии.