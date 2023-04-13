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В Перми управляющая компания подделала подписи собственников жилья
В ходе надзорных мероприятий установлено, что управляющая компания предоставила в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в целях внесения сведений о ней в реестр лицензий как об организации, осуществляющей управление указанным домом. Однако общее собрание собственников не проводилось. Подписи собственников помещений в бюллетенях для голосования, а также председателя, секретаря и представителя органа местного самоуправления в протоколе собрания являются поддельными.
"Органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Прокуратура проконтролирует производство предварительного расследования по уголовному делу", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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