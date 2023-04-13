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В Прикамье отремонтируют три мемориальных места
Два объекта, которые необходимо привести в порядок, находятся в Краснокамске. Это мемориал «Братская могила советских воинов (1941-1945 гг.)», расположенный в парке Победы, который будет полностью обновлен и покрашен. Кроме того, планируется провести благоустройство территории вокруг памятника: уложить тротуарную плитку и организовать освещение. Также в Краснокамском округе предстоит привести в порядок участок воинских захоронений кладбища деревни Брагино.
Еще один памятник, который будет отремонтирован, находится в Соликамске – это ансамбль «Братское кладбище советских воинов», который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Здесь предполагается провести работы по устройству тротуаров с их покрытием гранитной плиткой, а также установить металлические конструкции и ограждения.
По данным Минкульта Пермского края, сегодня в регионе насчитывается 1106 мемориальных комплексов и воинских захоронений, в том числе 501 памятник, 52 мемориальных комплекса, 50 мемориалов, 72 стелы, 180 обелисков.
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