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← В Перми открылись две городские ярмарки

В Перми утвержден порядок организации и приёмки работ по озеленению территорий →

В Прикамье отремонтируют три мемориальных места

На заседании правительства Пермского края принято постановление о выделении субсидии из регионального бюджета на программу «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». В этом году будет выделено 6,3 млн рублей на преображение трех мемориальных мест.
Два объекта, которые необходимо привести в порядок, находятся в Краснокамске. Это мемориал «Братская могила советских воинов (1941-1945 гг.)», расположенный в парке Победы, который будет полностью обновлен и покрашен. Кроме того, планируется провести благоустройство территории вокруг памятника: уложить тротуарную плитку и организовать освещение. Также в Краснокамском округе предстоит привести в порядок участок воинских захоронений кладбища деревни Брагино.
Еще один памятник, который будет отремонтирован, находится в Соликамске – это ансамбль «Братское кладбище советских воинов», который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Здесь предполагается провести работы по устройству тротуаров с их покрытием гранитной плиткой, а также установить металлические конструкции и ограждения.
По данным Минкульта Пермского края, сегодня в регионе насчитывается 1106 мемориальных комплексов и воинских захоронений, в том числе 501 памятник, 52 мемориальных комплекса, 50 мемориалов, 72 стелы, 180 обелисков.

Опубликовано: 13.04.2023 в 16:15 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми открылись две городские ярмарки

В Перми утвержден порядок организации и приёмки работ по озеленению территорий →

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