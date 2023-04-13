Весенние хлопоты. Жители Прикамья готовятся к началу дачного сезона

Спрос, граничащий с ажиотажным, наблюдается в торговых точках по продаже рассады, семян и саженцев. Говорят, погода благоволит к более раннему началу сезона.Неприхотливые в уходе растения — герань и бальзамин — с лихвой пермяки закупают в качестве садовых. Фермер Игорь Архидьяконских говорит, цветут до самого снега.Игорь Архидьяконских, фермер: "Люди садят на лето на улицу. Они вырастают большие и шикарные кусты".С наступлением теплой погоды пермяки начали готовиться к дачному сезону. На центральном рынке самые большие очереди возле семян. Берут помидоры, огурцы, перцы. Для души гладиолусы — больше пятидесяти видов луковиц."Наша российская селекция — она самая лучшая в мире! Берем напрямую у селекционеров, выращиваем из деток — их хорошо берут", - рассказывают продавцы.А здесь уже луковицы обыкновенные — репчатые. Также нарасхват, говорит фермер Резеда Гибадуллина. Овощные культуры привезены из Пермского и Кудымкарского округов.Резеда Гибадуллина, фермер: "Люди старшего возраста выбирают мелкий лук — они именно сеянчик берут. Его выгодно брать — очень много в килограмме. Килограммом можете три грядки засеять. И мелкий лук хорошо растет, у него большая луковица будет".Рядом — прилавки с клубнями картофеля. Фермер Фарит Багаутдинов показывает кудымкарские сорта — самые вкусные, говорит, «Гала» и «Розалия».Фарит Багаутдинов: "Стараются уже брать, откладывать дома, чтобы она уже пустила росточки. Когда уже будет май — тут такая будет очередь, столько народу много!"Время пришло и для закупки плодовых деревьев — пермские питомники уже пополнили свои теплицы новыми партиями яблони, вишни, груши, сливы, абрикоса.Те дачники, кто подготовился заранее, сегодня имеют домашнюю рассаду на подоконнике. Овощи Валентина Трубина выращивала с февраля на балконе — с нетерпением ждет майских праздников.Валентина Трубина: "После 10 мая надо будет посадить, сейчас уже всё цветет очень красиво, скоро уедем на дачу. У меня парник небольшой — я сажу 10 огурцов и 15 помидор, мне хватает".А вот выходить в поле раньше майских праздников эксперты не рекомендуют. Тёплый апрель обманчив, говорит ученый-агроном Инна Муромцева.Инна Муромцева, кандидат сельско-хозяйственных наук: "Вот сейчас у нас тепло, а май-июнь могут быть очень холодными. У нас, как правило, где-то до 15 июня могут быть заморозки".Есть среди пермяков и те, кому уже не терпится выйти в огород. Таким эксперты советуют для посадок вместо открытого грунта пока использовать теплицы.Так как земля в Прикамье пока еще мерзлая — необходима обязательная проверка почвы. Если лопата входит в землю на глубину штыка, то прижиться здесь вполне смогут холодостойкие культуры – редис, руккола, петрушка.Уже через неделю на прилавках садовых магазинов появится первая овощная и цветочная рассада - петуньи, бахратцы и анютины глазки.