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На пермской телебашне работала праздничная подсветка
Пермская телебашня была построена в 2016 году, ее высота 275 метров, она предназначена для трансляции цифрового телевидения и радиовещания.
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