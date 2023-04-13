В Прикамье во время паводка пункты временного размещения смогут принять свыше 84 тыс. человек

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Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, для своевременного реагирования в паводкоопасный период на территории региона предусмотрена группировка сил и средств РСЧС в составе более 13 тыс. человек и около 3 тыс. единиц различной техники, плавсредств и авиатехники.Напомним, согласно прогнозам специалистов в Пермском крае из-за весеннего снеготаяния ожидается подтопление в 11 населённых пунктах, расположенных в поймах рек Коса, Лолог, Яйва, Иньва (в том числе Кудымкар), Обва, Чусовая, на побережье Камского водохранилища. При этом большого половодья в этом году не ожидают - из-за слабого увлажнения бассейнов рек в осенне-зимний период.
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