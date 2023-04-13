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Житель Чусового предстанет перед судом за кражу 24 бутылок спиртного
В конце декабря прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о том, что из магазина молодой человек вынес товар без оплаты- зашел в супермаркет, взял в руки офисное кресло и пошел к выходу. Его попыталась остановить одна из сотрудниц, однако фигуранту удалось выбежать на улицу и скрыться с места преступления. Гражданин распорядился имуществом по собственному усмотрению. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уже находясь под следствием, в январе текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил тайно проникнуть в магазин и похитить спиртное. Мужчина взял с собой рюкзак, спортивную сумку, арматуру и пришел к зданию гастронома. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, разбил стекло и проник внутрь. Злоумышленник похитил 24 бутылки алкогольной продукции, а также шоколад, сигареты, кофе и бритвенный станок на общую сумму более 19 тысяч рублей. После скрылся с места преступления.
Похититель вновь был задержан, некоторые похищенные товары изъяли и вернули законным владельцам. Часть украденного имущества мужчина успел продать.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
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