В Перми произошло серьезное ДТП на развязке в Сосновом бору

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← В Перми уже пятый раз в этом году горел дом на ул. Уральской, 110
15 апреля стартует голосование за благоустройство общественных пространств →
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31.03.2023 в 17:00
29.03.2023 в 09:43
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.04.2023
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15 апреля стартует голосование за благоустройство общественных пространств
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.04.2023
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В Прикамье выбирают Учителя года
В Перми отметили День космонавтики
В зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза
Подрядчик обещает восстановить все пострадавшие в ходе реконструкции Егошихинского кладбища надробия
В Кунгурском округе лесные пожары остановили возле населенных пунктов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.04.2023
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