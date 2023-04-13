15 апреля стартует голосование за благоустройство общественных пространств

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Так, в Перми жителям предлагают выбрать один из трех объектов: долина реки Данилихи, парк культуры и отдыха в Кировском районе, 64-й квартал эспланады (между Театром-Театром и улицей Крисанова). Об этом сообщил глава города Алексей Демкин.
Напомним, по правилам конкурса в проекте участвуют города с численностью населения от 20 тыс. человек. Голосование будет доступно жителям Перми, Кунгура, Березников, Кудымкара, Чайковского, Добрянского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского Очерского и Осинского городских округов на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Оно завершится 31 мая.
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