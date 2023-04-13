В Перми уже пятый раз в этом году горел дом на ул. Уральской, 110
За последние 4 месяца пожарные выезжали на тушение уже пять раз. Не так давно здание было расселено как аварийное, но после реконструкции городские власти хотели разместить здесь школу.Подробности выясняла Мария Шилова.
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