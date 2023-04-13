Пермь - город на оптике

Ключевые провайдеры меняют сегодня принципы установки высокоскоростного интернета в пермских домах. Скорость от этого только растет. Доступ организуется по современной технологии «Оптика в квартиру». Где находятся точки доступа и проходит кабель, по какой технологии дом абонента подключен – из этих нюансов состоит ежедневная работа Алексея Рачева. За 10 лет инсталлятор обеспечил доступом в интернет около 50 тысяч абонентов.Алексей Рачев, специалист по связи Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Всегда приходится работать головой. Нужно и клиенту объяснить, и оборудование настроить. Нужно и технологически правильно провести провод, и чтобы соответствовал он техническим требованиям".Всего с начала этого года связисты компании «Ростелеком» подключили к интернету почти две тысячи квартир. Доступ организуется по современной технологии «Оптика в квартиру». Преимущество ее в том, что монтаж оборудования начинается с закладки фундамента. Кабель тянут до квартиры. В итоге жители получают высокоскоростной интернет при заезде в дом. Не нужно вызывать мастера и портить ремонт, протягивая провода.Кабель заводится непосредственно в дом или квартиру абонента, что обеспечивает высокую скорость Интернет-соединения. Ее определяют в зависимости от выбранного тарифа.Оптику Алексей Рачев оформляет кабель-каналом. Подключает услуги, проверяет, как все работает. Такие как он специалисты – инсталляторы, монтеры и альпинисты – занимаются монтажом кабеля в разных условиях, что делает доступным для абонентов весь комплекс услуг компании: интернет, видеонаблюдение, интерактивное телевидение и систему «умный дом».Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Пермь – это город на оптике. В прошлом году в столице Прикамья и по Пермскому краю мы построили более трех тысяч километров сетей связи. Организация линий связи для домашнего интернета – сложный процесс. В обеспечении бесперебойного доступа линий связи задействовано более 370 наших сотрудников".В юбилейный для Перми год эта работа продолжится. С начала 2023-го связисты построили уже более 300 километров оптики.После рабочего дня Алексей отправляется в небольшую музыкальную студию, где с друзьями из группы «Дискавери» репетирует любимые песни.