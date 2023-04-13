В Перми на Пасху изменится движение общественного транспорта

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что 15 и 16 апреля, в период празднования Пасхи, будет запущен автобусный маршрут №46 «Пермский академический «Театр-Театр» – Северное кладбище». В постоянном режиме маршрут начнёт работу с 30 апреля.Кроме того, для организации пассажирских перевозок во время Пасхи, 15 и 16 апреля, с 09:00 до 18:00 будут организованы дополнительные остановочные пункты «по требованию»: «Кладбище «Южное» на Южной дамбе для автобусных маршрутов №1, №5, №8, №14, №25, №33, №61 и №75.Также в этом году департамент транспорта администрации Перми принял решение о более раннем запуске сезонных маршрутов. Они будут работать до конца октября. С 15 апреля автобусы №65 «кооператив «Сосновый бор» – Садовая – Берёзовая роща» будут продлены до кооператива «Сосновый бор». Напомним, в течение года автобус следует по основному маршруту до остановки «Садовая» и перевозит работников Пермского порохового завода до проходных предприятия. В дачный сезон часть рейсов в дневное время ежегодно продлевается до кооператива «Сосновый бор». При этом, расписание для удобства пассажиров будет аналогичным прошлогоднему: утренние рейсы по-прежнему будут рассчитаны на сотрудников завода, следующих на работу.