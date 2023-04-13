В Прикамье работают 14 пунктов приема старых автошин

Собственники транспортных средств Прикамья могут при смене зимних покрышек на летние сдавать пришедшие в негодность шины в специализированные пункты приема. Пермский региональный оператор по обращению с ТКО обращает внимание, что шины не относятся к твердым коммунальным отходам. По существующим правилам утилизации автомобильные покрышки запрещено выбрасывать на придомовые и муниципальные контейнерные площадки.Напомним, год назад регоператор, администрация Перми и ООО «Экойлсевен» подписали соглашение о взаимодействии по вопросу сбора и утилизации отработанных автомобильных шин. В рамках взаимодействия в столице Прикамья появился новый пункт по адресу: ул. Причальная, 27. Прием автопокрышек у населения ведется по средам и четвергам с 10:00 до 17:00 (не более 100 кг).Также пермяки могут сдать автопокрышки и в «Экодом» по адресу: бульвар Гагарина, 65 (парковка у гипермаркета «Лента»). Посетитель может бесплатно сдать до четырех покрышек.Шины можно сдать и в пунктах «Разделяю сердцем» экотехнопарка «Буматика». В Перми такие площадки находятся по адресам: ул. Целинная, 31в, ул. Макаренко, 29а, ул. Нейвинская, 14б, ул. Свиязева, 58б, мкр. Пролетарский, парк «Оранжевое лето», д. Кондратово, ул. Школьная, 12в.В Краснокамске: ул. Коммунистическая, 23/2, ул. Сосновая Горка, 3/2, в Лысьве: ул. Смышляева, 40а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7, в Добрянке: ул. Розы Люксембург, 68 г.