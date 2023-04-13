В Прикамье выбирают Учителя года

Экзамен для учителя. В Пермском крае стартовали испытания регионального этапа конкурса «Учитель года». Всего в эти дни в краевой столице конкурсные испытания проходят сразу 56 педагогов из 17 территорий Прикамья. В личных местоимениях о космосе и Гагарине. Александра Русскова решила именно так начать урок русского языка, а точнее предложила отправиться третьеклассникам в воображаемый полёт и разгадать тайны самостоятельных частей речи.Александра Русскова, учитель начальных классов школы ЗАТО Звездный: "Это предметная связь, думаю, что детям очень понравится, и будет очень интересно".При этом на оценки рассчитывают не только ученики, но и сами педагоги — участники регионального этапа «Учитель года-2023». Для этого за их работой пристально следит компетентное жюри.Анна Санникова, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ: "Очень активно используются социальные сети, задания по QR-коду, исследовательские вопросы, в парах, группах, апелляция к личному опыту каждого ребёнка".Есть изменения: из восьми номинаций две новые — «Учитель родного языка» и «Первый учитель».Для участников конкурса предусмотрены аудитории, где они могут отдохнуть, перекусить и посмотреть на других учителей, как они ведут уроки.Всего в эти дни в краевой столице конкурсные испытания проходят сразу 56 педагогов из 17 территорий Прикамья.Валентина Трутнева работает воспитателем в детском саду №6 города Кизела. Тема беседы с ребятами из подготовительной группы — дружба, как не ссориться по пустякам и уметь мириться. Просто — о важном.Валентина Трутнева, воспитатель детского сада N6 г. Кизел: "Если двое детей вдруг поссорились, они встают под этот чудесный зонтик, проходят вокруг себя три круга примирения и, естественно, у детей поднимается настроение, обиды проходят, и они мирятся".«Учитель года-2023» как региональный, так и всероссийский конкурс, проходит уже в 34-й раз. Но в Год педагога и наставника — мероприятие приобрело особое значение.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Когда много великолепных учителей дают мастер-классы, это способствует тому, что мы видим лучшие образцы и можем передавать эти знания, умения, новые технологии другим учителям. Это очень сильно обогащает нашу систему образования".И еще из нововведений. Помимо дополнительных номинаций, в программе —родительские собрания, диалоги о важном с учениками. Имена победителей и призёров станут известны 14 апреля. Абсолютный победитель представит регион на всероссийском конкурсе, финал которого пройдет в октябре в Москве.