В Перми отметили День космонавтики

Пермь присоединилась к празднованию Дня космонавтики. Над первым космическим полетом работала вся страна. Пермь в стороне не осталась.Первоклашки из 6-й пермской школы демонстрируют полную осведомленность о том, что за день такой — День космонавтики. И даже знают, с чего все начиналось. В качестве вознаграждения за такие знания и в честь праздника старшие ребята приготовили малышам сюрприз.Ракетные пуски в Перми проводятся 2 раза в год: в День космонавтики и в день запуска первого искусственного спутника Земли.Такая ракета, конечно, Землю покинуть не сможет. Но в целом, она сделана по всем канонам авиа и космического моделирования.Мало кто знает, но даже в полете Гагарина Пермь сыграла свою роль. Точнее её предприятия. Сразу после этого эпохального события к нам приехал лично Королев — поблагодарить и сказать, что на пермских умельцев решено возложить особую миссию. Так Пермь окончательно и бесповоротно стала космическим городом. До сих пор здесь производят двигатели, без которых невозможен ни один старт. Юные пермские ракетчики сегодня говорят так.Виктор Скокло, учащийся детского объединения ракетно-космического моделирования МАУ ДО "Детско-юношеский центр "Рифей" г. Перми: "Можно смело сказать то, что это космическая столица России".До 1965 года в разговорах о космосе имя Перми не звучало. 18 марта Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос. На следующий день, из-за поломки автоматики, спускаемый аппарат упал в лесу под Усольем. История о спасении экипажа прочно связалась с космическим подвигом, и о Перми узнал весь мир. В Прикамье своим космонавтом считают Виктора Савиных. Он родом из соседней Кировской области, но учился в Перми в железнодорожном техникуме.Сегодня тема космоса вновь набирает популярность. И кто знает, может, кто-то из этих малышей в будущем заправит в свой планшет космические карты и отправится покорять Вселенную.