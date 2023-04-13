В зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза

Из Перми в зону СВО была отправлена очередная партия гуманитарного груза. Отправитель - региональный штаб ОНФ. Вместе с продовольствием — два автомобиля. Полноприводный микроавтобус УАЗ будет передан семье из города Ясиноватая, которая осталась без крыши над головой. Глава семьи — уроженец Добрянки Пермского края. Второй автомобиль – Ниву пикап — народный фронт передаст пермскому батальону.Александр Вострецов, начальник ПМД погрузо-разгрузочных работ: "Обе транспортные единицы будут погружены на открытый подвижной состав, универсальную платформу. Будут закреплены. Будут проведены все технические условия и применено безопасное к перевозке данного груза".Число желающих помочь в Прикамье растёт. Несут неравнодушные бытовую технику, посуду, постельные принадлежности, одежду, лекарства и продукты. Жители Добрянки передали защитные каски и маскировочные сети. Семья пермяков сшила специальные носилки для бойцов. Сварщики из Чайковского изготовили печки-буржуйки. Груз будет отправлен в Москву в составе целого эшелона из разных регионов России и уедет на Донбасс.Елена Шлыкова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Пермском крае: "В этот раз отправляются две машины на ж/д платформе, и две машины пойдут своим ходом. У нас уже больше 10 машин Народный фронт отправил на передовую, и практически всегда они идут полностью загруженными".