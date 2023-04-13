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В зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза
Число желающих помочь в Прикамье растёт. Несут неравнодушные бытовую технику, посуду, постельные принадлежности, одежду, лекарства и продукты. Жители Добрянки передали защитные каски и маскировочные сети. Семья пермяков сшила специальные носилки для бойцов. Сварщики из Чайковского изготовили печки-буржуйки. Груз будет отправлен в Москву в составе целого эшелона из разных регионов России и уедет на Донбасс.
Елена Шлыкова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Пермском крае: "В этот раз отправляются две машины на ж/д платформе, и две машины пойдут своим ходом. У нас уже больше 10 машин Народный фронт отправил на передовую, и практически всегда они идут полностью загруженными".
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