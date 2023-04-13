Подрядчик обещает восстановить все пострадавшие в ходе реконструкции Егошихинского кладбища надробия

Во время благоустройства на Егошихинском кладбище Перми вместе с деревьями рабочие повалили надгробья. Как пишут очевидцы, разрушения появились в ходе реконструкции некрополя. Как человек, знающий историю, и далеко не равнодушный к ней, за сохранением памяти Денис Думлер следит особо. На Егошихинском кладбище со студентами бывает несколько раз в год, проводят субботники. Так что все изменения, связанные с реконструкцией, сразу бросаются в глаза.Денис Думлер, историк: "У меня крайне неоднозначное отношение к этой реконструкции. С одной стороны, безусловно, будут повреждены многие памятники, но с другой — на Лютеранском участке готовится новая дорога, а это очень важно".Первое, на что обращают внимание посетители — спиленные деревья. По плану в ходе реконструкции должны утилизировать более 1000 ветхих стволов. И зачастую убрать их, не повредив надгробья, просто невозможно.Станислав Дылдин, прораб: "Условия очень стесненные, мы старались, чтобы минимум было повреждений, но не удалось избежать".Первый раз в этом году на могилу своей бабушки Владислав Вострецов пришел в марте. На месте нашел изуродованный памятник, обновленный только 3 года назад. К счастью, дело разрешилось быстро. Обратился в отдел благоустройства, теперь осталось только установить монумент.Владислав Вострецов: "Мне ничего не надо, такой же только купите или как делается у вас. Думал, волокита будет, но в итоге через два дня я забрал, сейчас я делаю новую фотографию и все поставлю".Далеко не все памятники пострадали в ходе реконструкции, большинство могил на Егошихинском кладбище заброшены, за ними никто не ухаживает. Здесь даже деревья прорастают сквозь памятники, отделить одно от другого уже не получится.Все поврежденные в ходе реконструкции надгробья подрядчик обещает восстановить. При этом работы остается еще много, кроме спила деревьев, необходимо установить еще 30 фонарей и уложить на дорожки плитку.Сергей Третьяков, руководитель проекта ООО «Дом.59»: "Сейчас с наступлением теплой поры возобновили работы по укладке плитки, по работам по освещению, по устройству".По плану подрядчик должен завершить все работы к 11 июня. Но срок уже предлагают продлить до конца месяца. Объясняют это еще и тем, что проект в ходе реконструкции меняли несколько раз, так что в итоге на старейшем кладбище Перми появится даже своя система видеонаблюдения.