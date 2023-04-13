В Кунгурском округе лесные пожары остановили возле населенных пунктов

В Кунгурском округе лесные пожары подобрались к населенным пунктам. Одно из возгораний произошло возле деревни Болотово. Горела сухая трава. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, спасатели подъехали вовремя и остановили огонь в нескольких метрах от деревянных строений.Еще один ландшафтный пожар зарегистрирован возле поселка Ильича. В МЧС сообщили, площадь возгорания там составила 0,3 гектара. Угроза людям сейчас отсутствует, лесной пожар ликвидирован. Причиной возгорания сухой травы предположительно стало неосторожное обращение с огнем, ненамеренный поджог.Григорий Чечушков, начальника РДС СГБУ «Пермский лесопожарный центр»: "Причина данного пожара сезонная — ежегодно у нас в это время проходят сухие палы травы. При сильном ветре огонь уходит в лес. Это основная причина — неосторожное обращение с огнем в такое опасное время. Сегодня у нас на юге края наблюдается сход снежного покрова, там наблюдается третий класс пожароопасности. Дождей не было достаточно давно. Опасность возрастает, поэтому мы следим за ситуацией".