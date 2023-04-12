← Реабилитация, лекарства и доступность объектов: в прокуратуре принимают обращения по правам инвалидов
Пермские школьники встретились с летчиком-космонавтом Андреем Борисенко →
Для искателей приключений и семей с детьми: разработан сайт с маршрутами путешествий к 300-летию Перми
Так, на карте обозначены «классические» варианты с популярными местами, «для искателей приключений» с нестандартными локациями и для семей с детьми. В маршруты включены локации, которые раскрывают Пермь с разных сторон: гастрономические, музейные, культурные, архитектурные. Путешественнику предлагается список из 5 маршрутов недели, который еженедельно будет обновляться, - сообщили в Туристском информационном центре.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Реабилитация, лекарства и доступность объектов: в прокуратуре принимают обращения по правам инвалидов
В Перми на заброшенной стройке погиб подросток
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.04.2023
В Перми завершился Startup Tour Фонда «Сколково»
В Вишерский заповедник наведались северные олени
Подросток, получивший в школе 6 ножевых ранений, выписан из больницы
Пляж КамГЭС атаковали вандалы
На сцене Театра-Театра сыграют мировые рок-хиты на виолончелях
В Перми стали активнее бороться с автомобилистами, закрывающими номера в зоне платной парковки
В ДТП на ул. Промышленной в Перми пострадали несколько человек
Добавить комментарий: