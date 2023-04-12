Реабилитация, лекарства и доступность объектов: в прокуратуре принимают обращения по правам инвалидов

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Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, в том числе привлечения виновных к установленной законом ответственности.
12 апреля звонки принимаются с 11:00 до 12:00 часов по телефону (342) 233-56-53.
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