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Пермские школьники встретились с летчиком-космонавтом Андреем Борисенко
Алексей Спирин: "Инженер - созидатель и изобретатель. Он внедряет в жизнь человека что-то новое и уникальное".
Сегодня для Алексея событие важное. В преддверии Дня космонавтики, вместе с другими выдающимися учениками, за свои достижения в олимпиадах и конкурсах он получает медаль из рук знаменитого летчика-космонавта, Героя России, Андрея Борисенко. Свой первый полет Андрей Борисенко выполнил в качестве командира МКС-28, на борту провел 337 суток. Примечательно, что космонавтом он мечтал стать с детства, но в отряд его зачислили только в 39, хотя предел - 35 лет.
В пермской школе космонавт рассказал ребятам, как важно учиться и идти к своей цели, а главное - брать знания «полной ложкой».
Андрей Борисенко, лётчик-космонавт РФ: "Знаний лишних не бывает, все, чему учат в школе и институте, оно в любой момент может пригодиться. Более того, в любой момент там, наверху, от этого может зависеть жизнь всего экипажа и работоспособность станции".
Встречу с космонавтом, организовало НПО «Искра». Приурочили ее к еще одному важному событию - присвоению подшефной Инженерной школе имени первого главного конструктора предприятия - Михаила Цирульникова, который внес огромный вклад в развитие отрасли.
Сергей Юрасов, генеральный директор НПО «Искра»: "Надо нам взрослым, руководителям, организовать работу так, чтобы в детях, в учащихся рос патриотизм. Присвоение школе имени Цирульникова - это определенный этап в формировании человека-патриота нашей страны".
Школе передали и ценную копию личного дела Михаила Цирульникова. Ее будут хранить в школьном музее, который планируют в скором времени создать.
Школа имеет богатейшую историю и множество достижений. Присвоение имени известного конструктора - это подспорье к покорению новых вершин и к новым открытиям.
Теплая встреча с ребятами закончилось автограф-сессией и добрыми пожеланиями из уст самого космонавта.
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