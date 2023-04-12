В Перми на заброшенной стройке погиб подросток

В Закамске на территории долгостроя по адресу Кировоградская, 30 погиб подросток. Как сообщили в Минздраве, бригада скорой помощи прибыла к месту трагедии за 4 минуты, но врачи только зафиксировали смерть. По факту гибели ребенка Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, оно находится на особом контроле руководителя регионального отделения ведомства Дениса Головкина. Ирина Незнамова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Ребенок 2010 года рождения находился на спортивной тренировке. Во время кросса несовершеннолетние спортсмены, оставшись без присмотра тренера, ушли на строительную площадку жилого многоквартирного дома. На стройке ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена необходимая следственная экспертиза, а также иные действия, направленные на установление всех фактов произошедшего, лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности".Еще одной вероятной причиной смерти, уже по словам очевидцев, стал упавший кирпич. Заброшенная стройка в самом центре Кировского района Перми пользовалась популярностью у местных подростков. Объект никем не охранялся, забор по большей части уже разобрали. Так что попасть сюда и подняться на уровень 8 этажа недостроенного дома мог любой желающий.