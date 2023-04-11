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В Вишерский заповедник наведались северные олени
В стаде, попавшем в кадр, можно насчитать несколько десятков особей. Самок от самцов отличают по рогам. Оленихи не сбрасывают их осенью, как самцы оленя, а делают это только весной. Иногда за зиму в Вишерский заповедник заходят до двухсот оленей. Сюда их привлекают заросли мха и ягеля, который они добывают из-под снега.
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