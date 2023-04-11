В Перми завершился Startup Tour Фонда «Сколково», он прошел в столице Прикамья уже в пятый раз. В этом году на конкурс поступило более 140 заявок из восьми регионов России – Самарской, Воронежской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Московской областей, Краснодарского и Пермского края. В полуфинал было отобрано 20 проектов, из которых 13 представляли Прикамье. В этом году победителями всех четырех треков признаны компании из Прикамья.Стартап-тур проводится в разных городах России и в первую очередь направлен на поиск перспективных инновационных разработок. Представить свои бизнес идеи здесь могут все желающие. У каждого участника на площадке была возможность пообщаться с опытными наставниками, которые указывали на ошибки и помогали сделать проект лучше.Основные направления конкурса: «Информационные, «Индустриальные и энергетические технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве». В этом году помимо традиционных треков добавлено новое направление - «CreativeTECH», посвященное технологиям в креативной экономике. Кроме интеллектуальной поддержки участники могут получить и материальную помощь на развитие проекта.Сергей Кржановский, вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности, управляющий директор Фонда «Сколково»: «Есть целый спектр поддержки инвестиционных, инновационных проектов как со стороны региона, как со стороны бизнеса региона, так и со стороны «Сколково», которые поддерживают технологические проекты начиная от различных финансовых инструментов, так и заканчивая продвижением на различные рынки».Все присутствующие могли поучаствовать в образовательной программе. Здесь есть и участники прошлых лет, кто после Стартап тура смог значительно продвинуть свой проект.Виктор Ракшин, генеральный директор ООО «ВР»: «Нас тут же подхватили, начали тестировать наше программное обеспечение. И благодаря этому на данный момент мы уже компания которая была из трёх человек, мы уже привлекли 19 человек в свою компанию. И разрабатываем средства защиты информации которые на рынке не существуют.»Победитель Стартап тура, организованного Фондом «Сколково», получает денежный приз 300 тысяч рублей. В этом году лучим жюри признало Пермскую компанию ДИВЭЙВ и её разработку - программное обеспечение, которое измеряет объём сыпучих продуктов.Елин Михаил, директор компании «ДИВЭЙВ»: «Наше решение позволяет не использовать специализированное оборудование с высокой точность в режиме реального времени определить объём сыпучих материалов.»Полученные деньги в ДИВЭЙВ направят на развитие своего проекта. Кроме этого, в каждом направлении были выбраны лучшие бизнес-идеи. Их финалисты смогут презентовать на самой крупной в России конференции технологических предпринимателей Стартап Вилладж, которая пройдёт в 24-25 мая в Москве.