Подросток, получивший в школе 6 ножевых ранений, выписан из больницы
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.04.2023
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В ДТП на ул. Промышленной в Перми пострадали несколько человек
В Перми пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
В Чайковском округе расследуется гибель двух рабочих
Ученики пермской школы №2 выступили на сцене театра оперы и балета
13 апреля в Перми откроются две городские ярмарки
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