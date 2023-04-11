В Чайковском округе расследуется гибель двух рабочих

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По данным следствия, 6 апреля двое рабочих получили травмы не совместимые с жизнью при обращении с пиролизной печью.
"В настоящее время следователем следственного отдела по г. Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, документация, интересующая следствие. Допрошены свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Продолжается проведение иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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