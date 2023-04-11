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В Перми пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
На первом этаже ТЦ будут работать выставочные стенды предприятий приоритетных отраслей экономики региона, предлагающих вакансии для трудоустройства и программы поддержки кадрового потенциала предприятий, а также стенд цифровых сервисов Службы занятости «Кадровый центр «Работа России».
Дополнительно на 4 этаже ТЦ будет работать консультационный стенд Службы занятости и Центра опережающей профессиональной подготовки, где каждый сможет получить экспресс-консультацию по построению карьерных траекторий, записаться на обучение с целью трудоустройства, пройти экспресс-профориентацию. Кроме того, специалисты помогут узнать информацию о мерах поддержки работодателей, заполнить анкету соискателя для трудоустройства на предприятия края, получить информацию о вариантах помощи при выборе работы.
Как сообщили в Минсоцразвития Прикамья, на ярмарке будут представлены более 2 000 вакансий приоритетных отраслей экономики региона. 9 предприятий представят свои вакансии в очном режиме на выставочных стендах. Это «Редуктор – ПМ», «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Стар», ЗАО «Специальное конструкторское бюро» «Пермский пороховой завод», ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ООО «Тепличный комплекс «Пермский», ООО «Заря Путино».
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 23 июня 2023 года и станет самым широкоформатным мероприятием общероссийского значения. Пермский край также присоединится к мероприятию. Специально для федерального этапа Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации дополнительно будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.
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