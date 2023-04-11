Ученики пермской школы №2 выступили на сцене театра оперы и балета

На сцене театра оперы и балета им. Чайковского состоялся большой музыкальный фестиваль. Свои лучшие номера представляли ученики 2-й пермской школы. В этом году яркая творческая традиция, возобновившаяся после пандемии, отмечает свое 25-летие.Валентина Красносельских директор МАОУ СОШ № 2 имени В. Н. Татищева: «Это событие говорит о главном, о любви наших педагогов к детям, о талантах наших детей, о том, что наши родители и семьи поддерживают все наши начинания. А художественно-эстетическое пространство школы диктует, чтобы каждый ребенок был раскрыт во всех его талантах».На сцене выступили 700 учеников, порядка 30 школьных творческих коллективов: это и хоры, и вокально-инструментальные ансамбли, и ложкари, и танцевальные коллективы. Громкими аплодисментами поддерживали ребят родители и педагоги.