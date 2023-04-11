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Ученики пермской школы №2 выступили на сцене театра оперы и балета →
13 апреля в Перми откроются две городские ярмарки
Кроме того, на ярмарке на Комсомольском проспекте можно будет приобрести сувениры с символикой «Пермь-300»: значки, подставки для телефона, статуэтки, часы, брелки, линейки, а также многослойные раскраски с достопримечательностью Перми.
Торговые шатры будут работать с 11:00 до 19:00 до 15 апреля.
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