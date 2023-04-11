В краевом МЧС прокомментировали гибель рыбаков на Сылве

В Прикамье пятеро рыбаков провалились под лёд, трое погибли, тело ещё одного не могут найти с 8 апреля. Ситуацию прокомментировали в краевом МЧС."8 апреля в 20:34 поступило сообщение о том, что в реке Сылва пропали трое рыбаков. 9 апреля поступила информация о происшествии в акватории реки Сылва в Пермском муниципальном округе. К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 10 человек личного состава и 4 единиц техники. К сожалению, в результате происшествия имеются погибшие. Уважаемые жители Прикамья, помните, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил безопасного поведения на водных объектах и дисциплина поведения вблизи них", - рассказал Кирилл Боровских, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.