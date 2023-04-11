В Перми полицейские-кавалеристы задержали подозреваемого в приобретении наркотиков

Пермские кавалеристы полка патрульно-постовой службы полиции городского УМВД России задержали подозреваемого в незаконном приобретении и хранении запрещенного вещества.Во время несения службы по охране общественного порядка на территории парка культуры и отдыха «Балатово» заметили мужчину, который вёл себя подозрительно. Пермяка задержали и доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято 6 свертков с неизвестным веществом. 38-летний местный житель пояснил, что наркотические средства приобрел в Интернете через тайник-закладку. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедроном, массой 2,332 граммов и гашиш массой 2,01 граммов."Следственным отделом Индустриального района СУ УМВД России по г. Перми в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть покушение на незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.