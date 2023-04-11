Несанкционированный отбор газа грозит уголовной ответственностью

В Прикамье газовики борются с несакционированными потребителями газа. Специалисты регулярно проводят рейды и проверки. Елена Андросова, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по реализации газа: "В 2022 году и первом квартале 2023 года сотрудниками Газпром межрегионгаз Пермь были выявлены 18 случаев бездоговорного отбора газа, а также вмешательств в узлы учёта газа, общий ущерб, который причинён данными неправомерными действиями составил более 7 миллионов рублей, которые впоследствии были взысканы с данной категории потребителей". Специалисты проводят проверки на объектах с подозрительно малым расходом газа. При этом выявленные нарушения – предмет для пристального внимания правоохранительных органов. Эмиль Мазитов, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по корпоративной защите: "По каждому факту самовольного, безучётного потребления газа, нашими обществами "Газпром газораспределение Пермь", "Газпром межрегионгаз Пермь", направляются заявления в органы внутренних дел, за совершение данных правонарушений предусмотрена ответственность - Кодексом об административных правонарушениях, также Уголовным кодексом". Штрафы могут достигать 400 тысяч рублей. Более того, речь может пойти и об уголовной ответственности – вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Также потребителю производится перерасчет платы за газ, в результате чего сумма к оплате вырастает многократно. Не говоря уже о том, что вмешиваясь в работу оборудования, можно нарушить его целостность, что просто опасно для себя, своих близких и окружающих.