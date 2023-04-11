Красивая улыбка: современные технологии на службе стоматологии

Новая семейная клиника заработала в Перми. Профиль - стоматология, среди особенностей - привычные услуги выглядят по-другому, благодаря современным технологиям.Вместо стоматологического зеркала врач Полина Яковлева использует современный микроскоп — прибор даёт возможность лечить зубы под 20-кратным увеличением.Это новая клиника в Перми с семейной стоматологией. Качественное оборудование здесь позволяет врачам делать сложные операции. От терапевтической до хирургической стоматологии.Полина Яковлева, врач-стоматолог-терапевт: "Раньше стоматологи работали без микроскопа, основываясь на мануальных навыках, то есть ощущениях пальчиков. Сейчас я работаю уже точно — вижу всё благодаря микроскопу, дополнительные каналы, анатомию зуба. Могу лечить те зубы, которые раньше шли на удаление".Определить патологию можно здесь же. Вот уникальный аппарат, сканирующий челюсть пациента стоматологии. Все специалисты владеют методиками цифрового протокола в стоматологии.Стоматология «Лайт» относится к клиникам семейного типа, потому лечение здесь проводится как для взрослых, так и для детей. Маленьким пациентам также доступно лечение на выбор — местным обезболиваем или же под наркозом.Кирим Кусаев, заведующий стоматологией «Лайт» в Перми: "Поскольку мы новый медицинский центр, мы часто запускаем акции различные по месяцам, делим их. На данный момент у нас есть акция на протезирование зубов, на имплантацию и на лечение кариеса зубов".Для удобства пациентов и врачей применены цифровые технологии. Мобильное приложение клиники полностью заменяет обычную регистратуру.В мобильном приложении можно в три клика записаться к врачу. Здесь же сохраняется вся история болезни. Оперативно также приходят и результаты анализов.Двери клиники официально открыты c марта этого года. До конца апреля для пациентов стоматологии действует скидка 32% на лечение любого кариеса.