Часы обратного отсчёта до 300-летнего юбилея находятся на техническом обслуживании

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Арт-объект установили в сквере Татищева в ночь с 11 на 12 июня 2018 года по проекту пермского скульптора Рустама Исмагилова. Он представляет собой механизм с деревянным колесом в основании - такое стояло в плотине Егошихинского медеплавильного завода. На табло, которое сейчас не работает, должна высвечиваться надпись: "До 300 -летия Перми осталось..."
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